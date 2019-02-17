شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف العمليات يقود أرباح العربي الوطني للارتفاع 9% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 9.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليارات ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2017.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% والناتج بشكل رئيس من الانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، مصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف الاستهلاك؛ قابله ارتفاع في مصاريف الرواتب والأجور، والمصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5% والناتج بشكل رئيس من الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، دخل توزيعات الأرباح، والمكاسب غير المحققة من إعادة قياس استثمار عند فقدان السيطرة.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 9.7%.