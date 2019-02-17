انطلاق مبادرة “رواد النيل” برعاية وتمويل البنك المركزي

افتتح اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر فعاليات الإطلاق الرسمي لمبادرة “رواد النيل” التي يمولها ويرعاها البنك المركزي.

حضر الافتتاح دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ودكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من السادة رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ومجلس امناء جامعة النيل، ورؤساء الجامعات وكبري المؤسسات الصناعية والجهات الداعمة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة.

تهدف المبادرة لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية،بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.

وينفذ المبادرة جامعة النيل الأهلية طبقا لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك والمعهد المصرفي المصري ـ الذراع التدريبي للبنك المركزي ـ والعديد من الجهات المعنية، وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية المانحة.

وشهد عامر افتتاح النموذج الأول لمراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة والذي سيتم توحيده على مستوي كافة الفروع التي تؤسسها البنوك المشاركة وجهاز تنمية المشروعات، حيث من المخطط خلال العام الجاري تشغيل 30 مركزاً لتطوير الأعمال في 16 محافظة بمشاركة 12 بنكاً، وكذلك إنشاء حاضنات الأعمال لتقديم الدعم الفني والإداري والمادي للشركات الناشئة في المجالات المختلفة التي تناسب تنوع واحتياج السوق المصري.

وأوضح طارق عامر في كلمته الافتتاحية أن “مبادرة رواد النيل تخدم الاقتصاد المصري وتتفق مع توجهات البنك المركزي المتمثلة في تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والابتكار والميكنة والتحول التكنولوجييساهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي وتشجيع التصدير والحد من الواردات وهي خطوات مكملة للمبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي”.

ويسعى البنك المركزي لتحويل المبادرة إلى مبادرة قومية تغطي كافة أنحاء الجمهورية ـ تحت العلامة التجارية لرواد النيل والتي تعمل على تطبيق الأسس العالمية وتتبع الأسس العلمية في منهج عملها ـ وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال واصحاب الافكار المبتكرة سواء في مرحلة تأسيس المشروع او التشغيل والمراحل التالية.

كما تقدم المبادرة أيضاً التجهيزات الفنية والاستشارات الهندسية اللازمة للمبتكرين من خلال بيت التصميم بمقر جامعة النيل للوصول الي نموذج مبدئيكبديل للمنتجات المستوردة من خلال إتباع إجراءات التشغيلالقياسية واختبارها لتطوير المنتجات أو تنفيذها من خلال الهندسةالعكسية، ومن المقرر أن يتم تأسيس نماذج مماثلة لـ “بيت التصميم” في خمس جامعات اخري.

وقد شهدت فعاليات إطلاق المبادرة التوقيع علي برتوكولي تعاون، الأول بين البنك المركزي ووزارة الشباب والرياضة للربط بين أنشطة مبادرة رواد النيل وانشطة الوزارة في مجال ريادة الاعمالوالتثقيف المالي من خلال خلق نقاط تواجد بمراكز الشباب المحيطة بمراكز تطوير الاعمال وكذا تدريب الشباب على أسس ريادة الأعمال، والبروتوكول الثاني بين مبادرة “رواد النيل” ومبادرة “رواد 2030” التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وبموجبه ستقوم الوزارة بتمويل برنامج “المصنع المصغر” الذي تقوم فكرته على التعاون المشترك بين الشركات الناشئة والصغيرة مع المصممين والفنيين والمهندسين لتقديم منتج نهائي بكميات صغيرة حتى 100 وحدة للتأكد من إمكانية ترويجه وفقاً للدراسة المعدة مسبقاً.

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