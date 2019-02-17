شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "رأس الخيمة العقارية" تتراجع 21.5% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة رأس الخيمة العقارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 21.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 150.5 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 191.8 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 101.4 مليون درهم مقابل 312.9 مليون درهم خلال العام 2017.

وفي المُقابل تراجعت تكلفة المبيعات خلال العام 2018 إلى 52.8 مليون درهم مقابل 158.1 مليون درهم خلال العام 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 6.1 مليون درهم، مقارنة مع 74.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.