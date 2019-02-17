شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تصنفان المراعي مع نظرة مُستقبلية مُستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن قيام وكالة موديز الائتمانية الدولية بمنحها تصنيف ائتماني من الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى قيام وكالة ستاندرد آند بورز بمنحها تصنيف ائتماني من الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وقال بول لويس جاي المدير المالي للشركة، إن الشركة راضية عن تصنيفات الدرجة الاستثمارية التي حصلت عليها.

وفاد المدير المالي بأن تلك التصنيفات تجعلها ذات تصنيف ائتماني متميز بين الشركات الإقليمية، مضيفا أن هذه التصنيفات تؤكد قوة المركز المالي للشركة على المستوى الإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر أن الشركوة حققت صافي أرباح بلغ 369.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 512.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في 2017، بتراجع بلغ 7.9%.