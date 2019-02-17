"لتفادي السجن والغرامة".. كيف تبيع شقتك بالإسكان الاجتماعي بشكل قانوني؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيع الوحدة لكن أغلبهم يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة من الدولة.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت عن الطريقة القانونية لبيع شقق الاإسكان الاجتماعي، وما هي عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الاسكان الاجتماعي.

وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، إن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 5 سنوات من الحصول عليها، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير...