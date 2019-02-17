شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نعمل على دعم الأنشطة البترولية البحرية وتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية زيادة دعم الأنشطة البترولية البحرية وتطوير أداء الوحدات البحرية ورفع كفاءتها خاصة أنشطة تركيب المنصات والمنشآت البحرية وصيانتها من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة تنفيذ المشروعات البترولية البحرية المخططة والمتوقعة سواء في المياه الاقتصادية المصرية أو خارجها لصالح شركات أخرى، ذلك في ضوء الاكتشافات الغازية التي تحققت مؤخراً في البحر المتوسط.

وأكد الملا أهمية التنسيق المستمر مع شركات القطاع لضمانة استدامة الأعمال ونجاحها خاصة في ظل تكثيف العمل في المناطق البحرية، بالإضافة إلى المشاركة مع شركائنا الأجانب للانطلاق للعمل خارج مصر، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في تلك الأنشطة مع ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة .

وجاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

ومن جانبه استعرض المهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية أن مجال أعمال الشركة يشمل تنفيذ المشروعات البحرية وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت البحرية وتقديم الخدمات البحرية والتصنيع، بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية.

وأشار الملا إلى أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2018 والذى شهد نقلة كبيرة في مجالات أعمال الشركة والمساهمة في المشروعات القومية للدولة، موضحاً حرص الشركة من خلال عدة محاور تشمل رفع كفاءة أصول الشركة والعمل على تطوير وتحديث وحداتها لزيادة قدراتها الفنية بما يتناسب مع المنافسة القوية بمجال الأعمال البحرية والقدرة على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، حيث تم صيانة وتطوير جميع الوحدات البحرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة 9 وحدات بحرية وبلغت مصروفات التطوير والأحواض الحتمية للوحدات البحرية حوالى 15 مليون دولار، مشيراً إلى أن خطة تنمية أعمال الشركة أتت بثمارها حيث تم توقيع 35 تعاقداً خلال عام 2018 قيمتها حوالي 298 مليون دولار وتعتبر من أعلى التعاقدات في تاريخ الشركة،هذا بالإضافة إلى شراء أصول جديدة تتمثل في وحدة بحرية للنقل والتموين والقطر وأوناش وضواغط هواء.

واستعرض رئيس الشركة أهم المشروعات المسندة والجارى تنفيذها، حيث أوضح أن الشركة شاركت بحجم أعمال كبير وفى مجالات متعددة ومن أهمها المشاركة فى مشروع تنمية حقل ظهر البحرى، بالإضافة إلى الأعمال البرية التي تشمل إنشاء 2 لسان بحرى وحفر ترنش بطول 772 متر وعرض 36 متر بالإضافة إلى أعمال مد 4 خطوط بحرية وبإجمالى طول 63 كيلو متر، فضلاً عن أعمال مسح القاع للخطوط البحرية بالمياه العميقة، ومن أهم المشروعات أيضاً المشاركة في تنمية حقل جنوب غرب بلطيم التي تشمل أعمال المسح البحرى والأعمال البرية التي تشمل إنشاء لسان بحرى وحفر ترنش بطول 278 متر هذا، بالإضافة إلى تركيب شمندورة وانزال خط 36 بوصة لشركة ويبكو، وإنزال خط 6 بوصة لصالح شركة أبوقير للبترول، بالإضافة إلى العديد من أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج للشركات الشقيقة، مشيراً إلى اتباع الشركة سياسة جادة نحو الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة.