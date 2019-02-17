شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البويات تطالب التنمية المحلية بقصر مناقصات طلاء الواجهات على المصانع الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حلمى رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشعبة خاطبت وزير التنمية المحلية، حتى تنص المناقصات أو أوامر التوريد لمصانع الدهانات المستخدمة فى طلاء واجهات المبانى تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى، على المصانع الرسمية الحاصلة على سجل صناعى، حيث إن المصانع غير المسجلة "بير السلم" لا تنتج الدهانات الأسمنتية المستخدمة فى طلاء الواجهات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الشعبة مساء السبت، كما كانت الشعبة أقرت فى اجتماع سابق أن الدهانات الأسمنتية والمادة الملونة هى الأكاسيد المعدنية هى فقط التى يمكن استخدامها فى دهان واجهات المبانى وهى تنتجها فقط المصانع المسجلة، ولا تصلح الدهانات العادية، كما أعلنت الهيئة عن توفير الدهانات الأسمنتية للمقاولين بأسعار أقل 10% عن الأسعار السائدة حالياً لإنجاح المبادرة.

وانتهت الشعبة من إعداد أول مواصفة قياسية للدهانات الأسمنتية سيتم تعميمها على كافة الشركات، ضمانا لجودة الدهانات المستخدمة فى طلاء الواجهات، حيث لم يكن هناك مواصفات قياسية للدهانات الأسمنتية من قبل.

وحضر اللقاء محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، حيث أعلن استعداده تمويل طلاء العقارات بفائدة منخفضة، وتناقش الشعبة عمل بروتوكول تعاون مع البنك المركزى لتعميم المبادرة على جميع البنوك لتقديم تمويلات بفائدة منخفضة لطلاء الواجهات.

واقترحت الشعبة طباعة ملصق مخصص على العبوات مشابه بطابع البريد يتم طباعته فى مطابع الدولة يطبع عليه اسم شعبة البويات وعليها أرقام مسلسلة طبقا لعضوية الشركة فى شعبة البويات، ولا يتم صرف هذه الملصقات إلا للمصانع الرسمية المسجلة، لمحاربة الغش التجارى، وذلك بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك.