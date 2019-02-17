شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون درهم خسائر "الخليج للملاحة" في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الخليج للملاحة والوساطة، تحولها لتسجيل الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، بتحقيق صافي خسارة بلغ 40 مليون درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 40.73 مليون درهم في العام 2017.

وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 18.7 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 48.9 مليون درهم في 2017.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات 6.6% إلى 147.07 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 138 مليون درهم في 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 17.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 31.4 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال النصف الأول من 2018 بلغ 19.7 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم بالنصف المقابل من 2017.