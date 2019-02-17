شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة استحواذ جديدة لـ"مبادلة" الإماراتية في اليونان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على استحواذ مشترك لشركة "مبادلة" المملوكة لحكومة أبوظبي وصناديق أميرا على ثلاث شركات يونانية لاستزراع الأسماك من بينها سيلوندا ونيريس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاستحواذ مشروط ببيع المزارع السمكية التي تنتج عشرة آلاف طن من أسماك البحر المتوسط وبيع المفرخات التي تنتج 50 مليون قطعة من صغار السمك، بحسب سي إن بي سي عربية.

وأميرا كابيتال شركة مستقلة لإدارة الأصول مقرها الولايات المتحدة. ومبادلة هي صندوق استثمار مقره في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي قد اشترت في وقت سابق حصة صندوق ماليزيا السيادي 1MDB في فندق "بارك لين" في نيويورك، في صفقة قيمتها 140 مليون دولار.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة للشركة خلال اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي مطلع يناير الماضي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.