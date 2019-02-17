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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم الأسماك (6050) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخير محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.90% بما يعادل 1.90 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 70.01 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 80.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.10 ومستوى المقاومة 74.50 .
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