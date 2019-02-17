نصف الأسر المستفيدة من سكني قطنت منازلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي أعداد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خلال يناير الماضي، إلى 12877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، تمثل نسبة 50.47% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

جاء ذلك في تقرير برنامج «سكني» الشهري الصادر أمس، الذي تضمن الكشف عن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحا بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين، كما تضمن الإصدار تفاصيل ما قدم خلال المدة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

تسريع التملك

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشددا على أن برنامج «سكني» سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.

وأشار إلى أن تقرير برنامج «سكني» لشهر يناير يشمل جهود البرنامج في تسهيل رحلة تملك المستفيدين، ودوره في تذليل المعوقات التي تواجه المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، والتي تشمل «الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، وكذلك الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، وتحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم».

بدء 45 مشروعا

وقال السويلم «ضمن جهود سكني لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 45 مشروعا سكنيا جديدا في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال»، مؤكداً أن هذه المشاريع تتميز بتقديمها ضمانات جودة عالية والتزام دقيق بمراحل تنفيذها، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد».

وأشار إلى أن البرنامج أضاف العديد من التسهيلات كاختيار المخططات السكنية بشكل الكتروني عبر موقع «سكني»، إضافة إلى إطلاق رقم موحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن التساؤلات (199090)، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين.

تحمل الفوائد

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، لافتا إلى أنه جرى العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أجريت العديد من التعديلات على التمويل العقاري، وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وكان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها «سكني» لعام 2019، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

الأسر المستفيدة من «سكني»

يناير 2019:

الإجمالي

12877 أسرة

أسر سكنت منازلها

6499 أسرة

كامل عام 2018:

الإجمالي 157000 أسرة

برنامج »سكني« لعام 2019

إعلان أسماء 200ألف مواطن

الخيارات تشمل:

-100ألف قرض مدعوم

-50ألف أرض مجانية

-50ألف وحدة تحت الإنشاء