استلام الكتروني لمعاملات ضم إلى التأمينات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في 1 مارس 2019 م استلام معاملات «ضم إلى التأمينات» الكترونيا، والاستغناء نهائيا عن المعاملات الورقية.

ويأتي ذلك ضمن مساعي «التقاعد» المستمرة والرامية لتحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين تيسيرا على عملائها وضمانا لتقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين تنفيذا لاستراتيجيتها 2022.

وأوضحت التقاعد في بيان أمس أنه يستفيد من خدمة «ضم إلى التأمينات» من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله الباحوث عددا من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توفرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، وهي أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة، وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضا «مبلغ الدفعة الواحدة» عن تلك الخدمة أو استحق معاشا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من 59 عاما.

وأشار الباحوث إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الالكترونية التي تقدمها «التقاعد» عبر بوابتها الالكترونية التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم الكترونيا بكل سهولة ويسر.

معاملات »ضم إلى التأمينات« الكترونيا

بدء التطبيق:

1 مارس 2019

المستفيدون:

المشترك الذي لديه خدمات حكومية سابقة ويرغب في ضمها إلى خدمته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات

المتطلبات الرئيسة: