"التمثيل التجارى": توافر فرص لتصدير الفاصوليا والعدس والبسلة للجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب التمثيل التجارى فى الجزائر عن توفير فرص تصديرية لتوريد فاصوليا بيضاء جافة - عدس أحمر - عدس أخضر - بسلة ناشفة مكسرة - حمص حاوية 20 قدم كل ثلاثة أشهر. كما كشف المكتب فى نشرته للمصدرين، أن هناك فرصا تصديرية لتوريد فرش الكراسى وفرش السفرة صفقة تجريبية حاوية 20 قدم يتبعها صفقات شهرية.

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