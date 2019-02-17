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شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.249 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم 0.23 درهم، والذي يشكل الحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 0.27 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.24 وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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