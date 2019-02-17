شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.2 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 0.205 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC" استمرار الضغوط البيعية حيث يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط