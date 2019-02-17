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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يشهد أداء سلبي -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.93 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل من عام 2013 ،كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 0.94 درهم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يشير الى ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، لذلك فالانظار تتجه لاسفل مستوى الدعم التالي عند 0.85 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.95درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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