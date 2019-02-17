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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.65 درهم، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق والهام عند 1.61 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قوية تعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين في الاجل القصير، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 1.82 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.60 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.60 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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