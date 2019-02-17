شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للصناعات الدوائية (JULPHAR) يسجل ادنى مستوى في ست سنوات -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم حركته الهابطة على المدى القصير والمتوسط، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1.70 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في ست سنوات، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.73 درهم، مما يعكس تنامي القوى البيعية خلال الجلسة والتي من المتوقع ان تصل بالسهم لمستوى الدعم التالي عند 1.35 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 2 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.69 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط