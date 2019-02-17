- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 66.80 ريال، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، الا ان السهم مازال يتداول اسفل مستوى الدعم السابق عند 68 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فمازالت الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 65 ريال كمستوى اول ثم 61.50 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 68 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 67.40 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 17-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.