شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 66.80 ريال، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، الا ان السهم مازال يتداول اسفل مستوى الدعم السابق عند 68 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فمازالت الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 65 ريال كمستوى اول ثم 61.50 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 68 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 67.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط