شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 2533 نقطة، وذلك بعدما لامس الحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands" ليعود بذلك داخل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل له فرصة في إعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 2600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2500 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 17-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.