«دبي الصناعي» يستعرض خدماته المتكاملة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجمّع دبي الصناعي، عن مشاركته في معرض «جلفود»، حيث يستعرض أحدث الحلول الصناعية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي يوفرها المجمّع للمصنعين والتجار في قطاع الأغذية والمشروبات. ويطلق المجمّع ضمن مشاركته عدة مبادرات لرفد المحتوى المعرفي للقطاع والتعريف بشركاء أعماله، الأمر الذي يعكس التزام مجمّع دبي الصناعي بدعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي تم تحديده كأحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية دبي الصناعية 2030 نظراً لإسهامه المتزايد في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي.

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