469 شركة أغذية ومشروبات تستهدف 3.5 مليار مستهلك من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي، أنها بصدد الكشف عن خدمات وحلول جديدة موجهة بشكل خاص لصناعة الأغذية والمشروبات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2019.

وقالت إنها ستوفر للشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات، الدعم اللازم للتعامل مع المشهد الصناعي سريع التغيير، وسيتم تصميم حلول الأعمال الخاصة بما يتناسب مع بيئات السوق الحالية، الأمر الذي من شأنه مساعدة العملاء على خفض التكاليف وتحسين كفاءة ممارسة الأعمال.

يتكون قطاع الأغذية والمشروبات في «جافزا» من 469 شركة من 66 دولة مسجلة في المنطقة الحرة، توظّف مجتمعة أكثر من 5952 شخصاً، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق أكثر من 3.5 مليار مستهلك في مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، بالإضافة إلى رابطة الدول المستقلة.

ويؤكد الحضور المتنامي لشركات الأغذية والمشروبات، الدور الحيوي لدبي في دعم القطاع، ومكانتها كمركز رئيسي لسوق الأغذية الحلال.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «على مدى أكثر من 30 عاماً شكّلت المنطقة الحرة لجبل علي، مصدر الإلهام لصناعة الأغذية في دبي. وبحلول العام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الأغذية والمشروبات إلى 11.4 مليار دولار. وعلى مر السنين لعبت جافزا دور القاعدة الإقليمية الأكثر كفاءة وارتباطاً بالعلامات التجارية العالمية.

وأضاف: «يؤهلنا دورنا الحيوي المحفز للتنوع الاقتصادي في الإمارات، لدعم النمو المرتقب في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال ما نوفره من حلول وخدمات تتمحور حول العملاء».

توفر جافزا لشركات الأغذية والمشروبات، بيئة أعمال عالمية المستوى، خصوصاً لتطوير منتجات وسلع جديدة تناسب مختلف الأذواق في جميع أنحاء العالم. وحققت تجارة جافزا في الأغذية والمشروبات 10.9 مليار درهم، أو ما يتجاوز 16 في المئة من إجمالي تجارة دبي من هذا القطاع.

وتشمل قائمة أبرز العلامات التجارية التي تتخذ من جافزا مقراً: يونيليفر، نستله، هاينز، الخليج للسكر، مارس، وهنتر فودز، بالإضافة إلى العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وتضم قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي في قطاع الأغذية والمشروبات، البرازيل، والهند، والولايات المتحدة، وباكستان، وأستراليا، وكينيا، والسودان، وتنزانيا، وسريلانكا. أما السلع الأكثر تداولاً، فتضم: السكر، والفواكه، والخضراوات والمكسرات، والمواد الغذائية، والحبوب، والمنتجات الثانوية، وكذلك المشروبات واللحوم المجمدة.