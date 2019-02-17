المغرب يعتزم وضع سقف لأسعار الوقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، أول أمس الجمعة، إن وضع سقف لسعر الوقود سيظل سارياً على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.

وكان رئيس مجلس المنافسة المغربي قال في وقت سابق، الجمعة، إن السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة في القطاع، هما أفضل خيارين لدفع الأسعار إلى النزول.

وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود، أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

وقال الداودي في تسجيل مصور على موقع إلكتروني: «المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا»، وذلك بعد انتظار لرأي المجلس قبل تحديد سقف الأسعار.(رويترز)