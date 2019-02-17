قواعد صينية جديدة لشركات إدارة الأصول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة صينية أن «لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية» تسعى للحصول على آراء بشأن القواعد الجديدة، التي من شأنها أن توضح حجم الأعمال التي تنفذها نحو 60 شركة محلية لإدارة الأصول.

وقالت صحيفة «إكونوميك أوبزرفر» الصينية الأسبوعية نقلاً عن مصادر لم تسمها إن مسودة قواعد لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية تشمل السماح لجهات إدارة الأصول المحلية بإجراء أعمال مثل عمليات الاستحواذ والإدارة والتشغيل والديون التي لم يتم تسديدها للمؤسسات المالية في المنطقة.

وتتعامل ما يطلق عليها شركات إدارة الأصول المحلية مع الأصول المتعثرة، وقالت الصحيفة إن من بين الأنشطة التي لا يمكن لشركات إدارة الأصول المحلية القيام بها هو مساعدة الشركات المالية في التستر على أصولها المتعثرة من خلال الاحتيال.

(د ب أ)