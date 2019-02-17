شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يسجل ثالث خسارة أسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الجنيه الإسترليني أول أمس الجمعة بدعم من تقارير بأن بعض صناديق التحوط تشتري العملة البريطانية وبيانات قوية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.
وجاء صعود الإسترليني أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو بعد هزيمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصويت في البرلمان بشأن الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الإسترليني 0.56% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2883 دولار في أواخر جلسة التداول بينما قفز 0.63% مقابل العملة الأوروبية إلى 87.68 بنس، لكن العملة البريطانية سجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تضررها من انحسار التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة هذا العام. (رويترز)
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