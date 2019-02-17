1.75 مليار درهم أرباح «الاتصالات المتكاملة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» أرباحاً صافية بعد خصم رسوم حق الامتياز بقيمة 1.75 مليار درهم، بنمو 2.4% مقارنة مع 1.71 مليار درهم في 2017، وذلك وفقاً للبيانات الأولية غير المدققة.

وارتفع صافي الربح قبل رسوم حق الامتياز لعام 2018، بنسبة 2.2% إلى 3.83 مليار درهم، مقارنة مع 3.75 مليار درهم في 2017.

وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 3.2% إلى 13.41 مليار درهم، والتي جاءت بشكل رئيسي من القطاع الثابت والقطاعات الأخرى، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.6% إلى 5.49 مليار درهم، نظراً لزيادة الكفاءة التشغيلية.