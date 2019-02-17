«طيران الإمارات» الثانية بتعزيز الألفة بين العلامات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت شركة طيران الإمارات إلى المرتبة الثانية من المجموع العام، وفقا لتقرير «إم.بي.إل.إم» 2019 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية، وتستمر علامة طيران الإمارات في الارتفاع بعد تصنيفها من أفضل 10 علامات لأول مرة في عام 2018 حيث احتلت المرتبة السادسة، ولا تزال حتى الآن، هي العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تصنف ضمن المراتب العشر الأولى في الإمارات.

يتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كمؤشر جديد، من شأنه أن يعزز ويقوي روابط الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية، وتكشف الدراسة أن العلامات التجارية التي تخلق علاقات أكثر ألفة وعمقاً مع المستخدمين تقدم نتائج رائعة من حيث الإيرادات ونمو الأرباح، وعملاؤها على استعداد لدفع سعر أعلى لمنتجاتها.

وقال وليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم.بي.إل.إم» دبي: «نحن متحمسون لرؤية شركة طيران الإمارات تعمل على هذا المستوى العالي لتصل إلى المركز الثاني هذا العام، حيث تعمل علامة طيران الإمارات بشكل ممتاز فهي لا تزال تفوق التوقعات، وتقدم خدمة وجودة متميزة بين الخصائص الديمغرافية الرئيسية، وأقوى نموذج لها أي نمط أو علامة موجودة باستمرار، جزئياً أو كلياً، بين العلامات التجارية ذات الألفة والتي تحدد طبيعة وميزات علاقات العلامة التجارية، هو نموذج التكامل، والذي يرتبط مباشرة بتقديم خدمات عالية الجودة، كما تتفوق على منافسيها في قطاع السفر ضمن كل النماذج الأخرى».

واحتلت شركة أبل المركز الأول، حيث أفاد 32٪ من المستخدمين بأنهم لا يستطيعون العيش بدون العلامة التجارية، وسجلت صناعة السيارات أعلى الدرجات إجمالا باعتبارها الصناعة الأكثر ألفة في دولة الإمارات، مع خمس من أفضل 10 علامات تجارية (فورد، مرسيدس، أودي، لكزس وبي أم دبليو، على الترتيب)، وجاء موقع «يوتيوب» ضمن أفضل 10 مراكز للمرة الأولى، وحسّن ترتيبه من رقم 20 عام 2018 إلى رقم 10 في عام 2019، وهو اتجاه للنمو تتوقعه شركة «إم.بي.إل.إم» في المستقبل، وفي غضون ذلك، قفز «نسكافيه» 26 مرتبة ليصل إلى قائمة أفضل 10 مراتب، حيث انتقل من المرتبة 33 عام 2018 إلى المرتبة 7 في عام 2019.

ويحتوي تقرير عام 2019 على التصنيف الأكثر شمولية للعلامات التجارية استنادا إلى الألفة، وتم تحليل استجابات 6200 مستهلك و56,000 تقييم للعلامة التجارية عبر 15 صناعة في الولايات المتحدة والمكسيك والإمارات.