جيفري بيوكس.. رئيس «تايم وارنر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيفري لورانس بيوكس، هو مسؤول إعلامي أمريكي، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تايم وارنر» من الأول من يناير 2008 وحتى ال 14 من يونيو 2018، والرئيس من ديسمبر 2005 إلى يونيو 2018، ورئيس مجلس الإدارة من الأول من يناير 2009 إلى عام 2018.

ولد بيوكس في ال 25 من مايو عام 1952، في مدينة باترسون بولاية نيوجيرزي الأمريكية، وهو الابن الأوسط لمارجوري لويز ويوجين جاريت بيوكس الابن، الذي كان مسؤولاً في شركة «نورتون سايمون» الصناعية.

في عام 1974، تخرج بيوكس من جامعة «ييل» حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الفلسفة. وبعد التخرج عمل في إنتاج البرامج الوثائقية لشبكة «إن بي سي»، ليعود بعدها إلى مقاعد الدراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «ستانفورد».

عمل بيوكس لفترة وجيزة في وحدة الإقراض التابعة لمصرف «سيتي» في نيويورك، ومن ثم حصل على وظيفة في «أتش بي أو»، الوحدة التابعة لشبكة «تايم آي إن سي»، وكان مكلفاً بإقناع الفنادق بالاشتراك بمجموعة قنوات «أتش بي أو»، ومن ثم أصبح مدير المبيعات المسؤول عن إطلاق قنوات الكابل «سينماكس». في عام 1986، أصبح المدير المالي ل «أتش بي أو»، ثم مدير العمليات في عام 1991، إلى أن تقلد منصب الرئيس التنفيذي للوحدة في عام 1995، إذ ساهم في زيادة أرباح الشركة ثلاث مرات، كما أشرف على تغيير المحتوى المعروض بعيداً عن الأفلام، وإنتاج عروض محلية مثل مسلسل «سوبرانوس».

في عام 2002، أصبح بيوكس رئيساً لمجلس إدارة مجموعة الترفيه والشبكات في «تايم وارنر». ومن عام 2005 إلى ديسمبر 2007، شغل منصب معاون الرئيس التنفيذي للشركة، ديك بارسونز.

في عام 2008، اختير بيوكس خليفة لبارسونز، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة «تايم وارنر»، ثم رئيساً لمجلس الإدارة في عام 2009.

وخلال رئاسته لشركة «تايم وارنر»، أشرف بيوكس على وحدات «أتش بي أو» و«تيرنر برود كاستينج سيستم»، و«وارنر بروس» و«نيولاين سينما»، وذلك في الوقت الذي أشرف فيه على تصفية شركة «أيه أو إل» و«تايم آي إن سي» و«تايم وارنر كيبل». في يناير من عام 2006، ساهم بيوكس وليس مونفيس، رئيس شركة «سي بي أس»، في إبرام الصفقة التي شكلت شبكة «سي دبليو نتوورك».

في عام 2009، ونيابة عن عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبيرج، كان بيوكس أحد القائمين على مؤتمر «ميديا نيويورك 2020»، الذي استعرض مستقبل صناعة الإعلام العالمي والتكنولوجيا.

في أكتوبر من عام 2016، أعلنت شركة «أيه تي آند تي» أنها ستستحوذ على شركة «تايم وارنر» في صفقة بقيمة 84.5 مليار دولار. وفي يوليو من عام 2017، أعلن بيوكس أنه سيغادر «تايم وارنر» عند الانتهاء من عملية الاندماج. وفي نوفمبر من عام 2017، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنع الاستحواذ، تاركة مستقبل بيوكس في الشركة غير معروف، إلا أن صفقة الاندماج تمت في عام 2018، بعد أن كسبت الشركة الحكم القضائي.

يشار إلى أن بيوكس يعيش في مدينة جرينتش بولاية كونيتيكت، وقد تزوج ثلاث مرات ورزق بطفلين.