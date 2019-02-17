شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تخسر 40 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت شركة الخليج للملاحة خسائر 40 مليون درهم خلال 2018، مقارنة مع ربح صافي بنحو 40.73 مليون درهم خلال 2017، وذلك وفقاً للبيانات الأولية. وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 18.7 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 48.9 مليون في 2017. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات 6.6% إلى 147.07 مليون درهم، مقارنة مع 138 مليوناً .

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