كيف تختار الوظيفة المناسبة لشخصيتك؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن تتخرّج في الجامعة وتتسلّم الشهادة التي عملت بجهد للحصول عليها، يحين وقت الانطلاق في رحلة البحث عن الوظائف التي تناسبك وتغذي طموحاتك وأحلامك. تبدأ هذه الرحلة بالحماس والنشاط ولكنها سرعان ما تتحول إلى خيبات أمل ومحاولات متكررة للحصول على الوظيفة التي ترغب بها. وقد يعود سبب عدم نجاحك في الحصول على الوظيفة إلى عوامل عدة منها أن شخصيتك لا تتناسب مع الوظيفة أو أن مهاراتك غير كافية للنجاح في مجال معيّن. فصاحب العمل قادر على تحديد ما إذا كنت ملائماً للوظيفة.

ولكن لا داعي للقلق، فخبراء موقع «بيت دوت كوم» يعلمون هذه الأمور كافة وسيساعدونك فيما يلي على تحديد شخصيتك واختيار الوظيفة الأنسب لك. فما أن تحدد الوظيفة التي تناسب شخصيتك، ستتمكن من النجاح والتألق في مهنتك.

1-هل أنت من محبي اللغات؟

إن كنت من محبي اللغات والكتابة وتتمتع بأسلوب سلس ومتميز وتسعى دائماً لتطوير موهبتك في كتابة القصص القصيرة أو الروايات أو حتى المقالات التي تساعدك في تعزيز مهاراتك اللغوية والكتابية، فما عليك سوى البحث عن الوظائف التي ترضي طموحاتك في هذا المجال. يمكنك البحث عن الوظائف في مجال الصحافة، أو لدى دور النشر التي تُعنى بكتابة القصص والروايات أو العمل كمحرر أو مترجم أو مدقق لغوي أو مدرّس.

2-هل تتمتع بشخصية إبداعية؟

إن كنت صاحب شخصية ابتكارية، وتسعى دائماً لابتكار الأفكار الجديدة والتميّز، فأنت من محبي الوظائف التي تعتمد بشكلٍ رئيسي على الأفكار الإبداعية والتحليلية مثل: التسويق والتصميم الداخلي والإخراج والإعلانات. فهذه هي الوظائف التي تتناسب مع شخصيتك وتساعدك في تعزيز مهاراتك الإبداعية وتساهم في انطلاقتك نحو عالم ابتكاري جديد يتيح أمامك فرصاً متعددة للنجاح والتألق.

3-هل تتمتع بشخصية اجتماعية؟

من المؤكد أنك من محبي التواصل مع الأشخاص وبناء العلاقات المتينة مع كل من زملائك في العمل، والعملاء، بالإضافة إلى العمل ضمن فريق لتحقيق نتائج مرضية. فشخصيتك تتسم بالقدرة على التواصل والإصغاء إلى غيرك والعمل على حلّ المشاكل ونشر الإيجابية. والوظائف التي تتناسب مع هذه الشخصية مختلفة ومتعددة حيث يمكنك العمل كقائد فريق عمل لتساعد فريقك على تحقيق أفضل الأهداف، أو مدير علاقات عامة لتبني أفضل العلاقات مع العملاء، أو مدرب ومدير موارد بشرية يهتم بالموظفين واحتياجاتهم.

4-هل أنت من محبي السفر؟

هل تهوى السفر والتنقل من بلدٍ إلى آخر والتعرف على حضارات جديدة تساهم في تنمية ثقافتك؟ أنت بالتأكيد صاحب شخصية ودودة، وعاشق للمغامرات ومن السهل عليك التأقلم مع الحضارات الجديدة والمجتمعات على الرغم من اختلافاتها. إذاً، فأنت مناسب للعمل في مجال السياحة والسفر. ويمكنك البحث عن فرص عمل متعددة منها وكيل سفريات، أو منظّم رحلات، أو مضيف طيران أو حتى وكيل مبيعات عالمي.

5-هل تهوى التكنولوجيا؟

إن كنت من عشاق التكنولوجيا وتسعى دائماً لمتابعة آخر أخبار التكنولوجيا التي يتم تحديثها يومياً والاطلاع على التقنيات الجديدة والهواتف الذكية والتطبيقات وغيرها فما عليك سوى الانطلاق في رحلة البحث عن وظيفة في هذا المجال. أما الخيارات فكثيرة ومتعددة، حيث يمكنك البحث عن وظائف كموظف تكنولوجيا معلومات أو مطوّر تطبيقات هواتف أو مطوّر ويب أو مُبرمج، فجميع هذه الوظائف تساهم في تطوير معرفتك في مجال التكنولوجيا.

لا تنسَ مقولة كونفوشيوس الشهيرة: «اختر وظيفة تحبها ولن تضطر إلى العمل يوماً واحداً طوال حياتك».