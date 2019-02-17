نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

المكابرة:

قد يكون الإنسان هو الخطر الأكبر على نفسه، وقد تكون سماته وخصاله هي أكبر المعوقات في طريقه نحو الهدف، فعلى الإنسان الراغب في النجاح أن يكون مرناً، والأهم أن يتسم بالشجاعة للاعتراف بالخطأ؛ فالمكابرة تؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء؛ ولذلك لا بد للراغب في تحقيق النجاح أوّلاً أن يعلم أنّه ليس معصوماً من الخطأ، ولن تكون اختياراته دائماً صائبة، وأنّ عليه تعديل خطّطه إذا اكتشف قصورها، وتطويعها وفقاً للواقع المحيط به؛ ليتمكّن بذلك من التعلّم من الخطأ، والتحايل على أي عقبات تواجهه، وذلك لا يتعارض مع الثقة بالنفس، بل إنّه في الحقيقة جزء منها.

اكتب قائمة مهام محدّدة:

تسجيل المهام المراد تنفيذها يحميك من التعرّض للتشتت، كما يساعد على الاستمرار في التركيز على المهمّة القادمة؛ لذا احرصْ على كتابة قائمة مفصّلة بالمهامّ الواجب القيام بها، مع وضع إطار زمني محدّد لكلّ مهمّة، وترتيب المهامّ من الأصعب إلى الأسهل، مع مراعاة أولويتها، سيتدرّب عقلك على التنظيم، وستنجح في إخراج كلّ طاقاتك لتحقّق النجاح.

مارس تمارين التأمّل:

أثبتت الدراسات العلمية أنّ المداومة على ممارسة تمارين التأمّل تعزّز التركيز والانتباه، وتكرار ممارستها يجعل العقل أكثر قدرة على التحكّم بالأفكار فيكون حاضراً بشكل دائم، كما أنّ تمارين التأمّل تساعد على تصفية الذهن، وهذا ما يسمح بإعادة ترتيب الأفكار بالشكل السليم، فضلاً عن الراحة النفسية الكبيرة التي ستشعر بها بعد ممارسة التأمّل.