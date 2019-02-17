شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بعيون أجنبية.. والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا غرابة أن تُصدر مؤسستان دوليتان تقييمات إيجابية لاقتصاد الشارقة، سواء عمّا تحقق في الماضي ويتم العمل على تنفيذه الآن، أو ما يجري الإعداد له في المستقبل، فالإمارة نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق استدامة لافتة بالنمو، ومرونة في التعاطي مع المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم.

هذه الاستدامة وتلك المرونة لم تكونا مصادفةً، بل هما أساس رؤية طموحة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، منذ عقود، فسموه يؤمن إيماناً راسخاً وعميقاً بأن الإنسان هو الأساس، وهو الهدف لأي خطط استراتيجية وبرامجها ومحاورها وقطاعاتها أيضاً، ويؤمن كذلك بأن التنمية يجب أن تكون مستدامة قاعدتها المجتمع.

وكالة «​موديز​» تقول، إن الملف الائتماني السيادي لإمارة ​الشارقة​ قوي ومدعوم، كونها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، فيما اقتصادها فعّال ومرن، الأمر الذي عزز تقييم الإمارة عند مستوى «A3» بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتؤكد الوكالة أن التحسن المستمر في الأداء المؤسسي وتعافي الأداء المالي للمؤسسات التابعة للحكومة، يأتيان داعمَيْن للتقييمات الإيجابية الممنوحة لها، بينما قوة اقتصادها يعكسها بوضوح التنوع المدعوم بقطاع ​الصناعة​ المتين، أما تنافسيتها فتحافظ عليها بكلفة ممارسة أعمال منخفضة نسبياً.

أما منافستها وكالة ستاندرد آند بورز التي ثبتت التصنيف الائتماني للإمارة فتقول إن هذا التثبيت جاء بسبب الوضع المالي القوي للشارقة، وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، متوقعة في الوقت ذاته أن يتسارع الناتج المحلي عام 2020، استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في الصناعة والإنشاءات والسياحة.

وتلفت الوكالة إلى أن القطاع الصناعي في الشارقة يسهم بالقدر الأكبر من الناتج المحلي بنسبة 17%، متبوعاً بالعقارات والتجزئة والجملة والخدمات المالية التي تمثل كلّ منها نحو 10% من ناتج الإمارة.

عندما يتم الحديث عن اقتصاد الشارقة، فإن الصناعة تكون محوراً وميزة وأولوية في خطط الحكومة، فالإمارة تحتضن عدداً كبيراً من المصانع الصغيرة والمتوسطة بين الإمارات المختلفة يصل إنتاجها إلى 41 مليار درهم، من خلال عمل 2300 شركة صناعية.

من المؤكد أن نمو الشارقة يرتبط بشكل وثيق بنمو اقتصادات الإمارات، وهذه خصوصية دولة الإمارات على مستوى المنطقة، فلكل إمارة قوتها وميزاتها وتخصصها، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية.

القاعدة المتنوعة التي تحتفظ بها الشارقة خارج النفط والغاز عززت موقعها المميز وهو ما نهض بتنافسية الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، والأول في كثير من المؤشرات العالمية.

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