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أكد وزير المالية محمد معيط وجود تكليف رئاسي بأن يكون لدى الحكومة الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، موضحا أن الدولة تساند بقوة قانون التأمين الصحي الشامل ونبذل الجهود لسرعة جاهزيته للتطبيق .

وقال معيط، فى بيانه لم اليوم السبت، إن: أية منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، لافتا إلى أن توفير الدولة لعلاج (فيرس سي) ورفع كفاءة المستشفيات ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية تمثل جزءا من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن، مشددا على أن هذه الجهود ستستكمل بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرا إلى أن النظام سيكون ماليا قادرا على تولي هذا العبء.

وأكد وزير المالية أن هذا النظام الجاري إعداده واكتمال تجهيزه يختلف عن النظام السابق الذى لم يتضمن الكثير من أصحاب المعاشات والعمالة اليومية

والمؤقتة وكذلك من هم دون عمل وكان التركيز على الفرد دون الأسرة أما هذا النظام يستهدف كل المواطنين على أرض مصر.

وكان وزيرالمالية – باعتباره رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة – قد تفقد عددا من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد؛ وذلك لمتابعة آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي ستنطلق بالمحافظة بداية يوليو القادم.

وأشار معيط إلى أن الهدف من الجولة هو التعرف على الموقف الفعلي للبنية التحتية لنظام الرعاية الصحية الشامل الجديد بالمحافظة – التي تعد أولى محافظات الجمهورية في تطبيقه – وموقف ميكنة النظام ونظم المعلومات الخاصة به باعتبارهم حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحي فعال.

كانت هذه تفاصيل خبر معيط: الدولة تساند بقوة التأمين الصحي الشامل وتبذل الجهود لسرعة تطبيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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