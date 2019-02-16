المترو: غدًا.. آخر قطار من محطة المرج القديمة 11 مساءً

أعلن أحمد عبد الهادي ، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة فقط الساعة ١١ مساء ، غدًا الأحد فقط.

وأوضح عبد الهادي – في بيان صحفي، اليوم السبت – أنه سيتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.

وذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بإزدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.

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