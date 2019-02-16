اجتماعات طارئة وخفض قريب.. البنوك تبحث أسعار الفائدة بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك العاملة في مصر اجتماعات طارئة غدًا لبحث مصير أسعار الفائدة على الأـوعية الادخارية المختلفة لديها بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال مسؤولون في 19 بنكًا لمصراوي إن لجان الأصول والخصوم "ألكو" ستجتمع غدًا في، لبحث إعادة التسعير على هيكل الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والودائع، وجعلها تتماشى مع قرار المركزي.

وكان...