وزيرة التخطيط: الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم بلغت 28.9 مليار جنيها

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، والتي بلغت في العام المالي الجاري 2019/2018 نحو 28.9 مليار جنيه بنسبة 7% من اجمالي الاستثمارات العامة خلال العام، مقارنة بـ26،4 مليار جنيه في العام السابق (2018/17) بنسبة زيادة قدرها 10%، موضحة أن النصف الأول من العام الجاري شهد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في قطاع التعليم تضمنت الانتهاء من تطوير وتوسعة 296 مدرسة بإجمالي عدد فصول 4639 فصلا،وبإجمالي تكلفة 1.87 مليار جنيه.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بالتعليم يأتي أولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في إطار تكليف من رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الانسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السعيد خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي “التعليم فى الوطن العربي في الألفية الثالثة” والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط على مدار يومين بحضور وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة ممثلي المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية.

وقالت الوزيرة إن برنامج عمل الحكومة يتضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية،والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل . مشيرة إلي أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تشمل كافة جوانب العملية التعليمية من تأهيل المدارس وتطوير المناهج ونظم التقييم، وكذلك ما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية في التعليم العام والفني .

وأوضحت أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2018-2022) حدد عددا من البرامج الرئيسية والفرعية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع في تدريب وتطوير قدرات القيادات التعليمية في مختلف المستويات الوظيفية، مشيرة أنه تم بالفعل تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019، بما يفوق العدد المستهدف خلال العام وهو 107.4 ألف معلم ، إضافة إلي تدريب 221.5 ألف معلم ضمن مشروع ” المعلمون أولاk” من اجمالي مستهدف خلال العام 500 ألف معلم إلي جانب تدريب 79.6 الف متدرب من خلال برامج التدريب الصناعي الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الوزارات المصرية.

وفيما يتعلق ببرنامج إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، قالت “السعيد”، إنه يشمل التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية حيث شهد النصف الأول من العام الجاري إنشاء 3 مدارس من اجمالي مستهدف 185 مدرسة خلال العام 2019/2018 ليتضمن البرنامج كذلك دعم وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص ذذذ في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع والمزارع ، حيث تم خلال النصف الأول من العام عقد 8 شراكات من اجمالي مستهدف 50 شراكة الى جانب إنشاء نوادي ابتكار ئءآجءآ في المحافظات لافتة إلي إنشاء ناديين خلال النصف الأول من اجمالي مستهدف 14 ناديا خلال العام المالي 2018 2019.

وتابعت، أن برنامج عمل الحكومة يتضمن في مجال التعليم العالي عددا من البرامج الرئيسية والفرعية أهمها برنامج تطوير التعليم الفني التطبيقي حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تطوير 4 معاهد فنية ومن ناحية أخرى جاري العمل على تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة (2022/18) بإنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

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