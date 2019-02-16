وزير المالية يناقش منظومة التأمين مع محافظ بورسعيد

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، اجتماعا، اليوم السبت، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

وناقش الوزير مع المحافظ مدي جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة، وكذلك تحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.

وستتضمن جولة وزير المالية والوفد المرافق له زيارة ميدانية لمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، ووحدة الكويت للرعاية الأولية، ومستشفى النصر و مركز طبي قبضايا، ووحدة عمر بن الخطاب للرعاية الأولية، وسيعقد اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة.

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