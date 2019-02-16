شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستثمرى أسيوط يطالب بتقسيط وحدات المجمعات الصناعية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، من بناء الدولة مجمعات صناعية بعدد من محافظات الصعيد، موضحا أن بناء مجمعات صناعية يوفر كثيراً من التكلفة على المستثمر بدلا من بناء مصنع بمفرده وتحمل تكلفة توصيل المرافق.

غير أنه طالب بضرورة تقسيط المصانع للمستفيدين منها لعدم تحمل مبالغ طائلة فى شراء المصنع، أو تأجيرها لخفض أعباء تكلفة تشغيل المصنع، كما طالب بتوفير حوافز تمويلية للتركيز على التمويل الإنتاجى، من خلال مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد حمزة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، برئاسة مصر الاتحاد الأفريقى بداية من العام المقبل، مؤكدا أنه سيخدم زيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة السمراء، وإقامة استثمارات مصرية هناك بما يساهم فى زيادة التبادل التجارى.

وتقوم الحكومة حاليًا بإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة فى 8 محافظات بالصعيد، وهى إنشاء مجمع صناعى فى بنى سويف، ومجمعين فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر فى محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع فى الأقصر وأخيرًا مجمع صناعى فى محافظة أسوان».