شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية والشركات الكبرى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه ضخ نحو 25 مليار جنيه لتمويل المشروعات القومية والشركات الكبرى خلال العام الماضى 2018، مؤكدًا أن محفظة الائتمان الكلية تسجل نحو 60 مليار جنيه، يستهدف البنك الوصول بها إلى 85 مليار جنيه بنهاية عام 2019.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البنك يستهدف ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية والشركات الكبرى فى 2019، فى قطاعات مثل المشروعات القومية الكبرى، والبترول والغاز والقطاع العقارى، وقطاع الصناعة، مؤكدًا أن بنك القاهرة مساند دائم للمشروعات القومية فى إطار دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى.

وتشمل محفظة الائتمان الكلية بالبنوك، المشروعات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر، والتجزئة المصرفية.