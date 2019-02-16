شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية والشركات الكبرى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه ضخ نحو 25 مليار جنيه لتمويل المشروعات القومية والشركات الكبرى خلال العام الماضى 2018، مؤكدًا أن محفظة الائتمان الكلية تسجل نحو 60 مليار جنيه، يستهدف البنك الوصول بها إلى 85 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البنك يستهدف ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية والشركات الكبرى فى 2019، فى قطاعات مثل المشروعات القومية الكبرى، والبترول والغاز والقطاع العقارى، وقطاع الصناعة، مؤكدًا أن بنك القاهرة مساند دائم للمشروعات القومية فى إطار دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
وتشمل محفظة الائتمان الكلية بالبنوك، المشروعات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر، والتجزئة المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بنك القاهرة: ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية والشركات الكبرى فى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.