شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالبترول: مصر تزيد إنتاجها لـ 700 الف برميل يوميا فى 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالبترول عن استهداف مصر لزيادة إنتاج البترول من 660 برميل يوميا لـ 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020 .

وأوضح المصدر لـ ”الخليج 365”، أن زيادة الانتاج سيأتى من خلال بعض المناطق الاستكشافية الجديدة فى منطقة شرق البحيرة بحقول قارون ومناطق امتياز الشركة العامة للبترول والانتهاء من تسهيلات الانتاج فى جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية وتكثيف عمليات تنمية الحقول بالصحراء الغربية فى حقول خالدة وبدر الدين للبترول.