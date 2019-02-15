شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بقيمة 4 مليارات دولار بين "فورد" ومنافس ألماني لتطوير سيارات آلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فورد موتور" الأمريكية و"فولكس فاجن" الألمانية أنهما في محادثات متقدمة لتشكيل فريق يتم من خلاله العمل على تطوير سيارات ذاتية القيادة والتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركتين في هذا المعترك.



وتشمل هذه الشراكة المرتقبة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها الشركة الأمريكية عن طريق الاستثمار في شركة ناشئة تسمى "أرجو إيه آي"، ومن المنتظر ضخ استثمارات بنحو أربعة مليارات دولار ضمن التعاون بين "فورد" و"فولكس فاجن".



وتستهدف الشركتان إسراع الخطى لتطوير سيارات ذاتية القيادة في ظل المنافسة الشديدة بين العديد من شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات لخوض هذا المجال.



ومن بين الشركات التي تهدف إلى تطوير سيارات آلية "جنرال موتورز" و"وايمو" وحتى "آبل" وغيرها من الكيانات في قطاعي التكنولوجيا والسيارات.



وكان المدير التنفيذي لـ"فورد" "جيم هاكت" قد صرح بأنه يتوقع طفرة في صناعة السيارات الآلية في المستقبل مشيراً إلى أن هذا السوق ربما تصل قيمته إلى عشرة تريليونات دولار.



وأضاف "هاكت" بأنه لن يكون هناك عشرة رابحين في سباق السيارات ذاتية القيادة، بل سيفوز فقط عدد قليل للغاية من الشركات مشيراً إلى أن "فورد" تستهدف أن تكون من بين القلة الرابحة.