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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مدعوماً ببيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خاصةً الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات اقصادية إيجابية بالمملكة المتحدة.
وتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط هذا الأسبوع نتيجة المخاوف بشأن "بريكست" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ورفض البرلمان البريطاني أمس استراتيجية حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن "بريكست" الأمر الذي يزيد التكهنات بخروج لندن من التكتل الأوروبي دون اتفاق تجاري يضمن بقاء لندن في الاتحاد الجمركي للقارة العجوز.
وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.1% خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بتراجع نسبته 0.7% في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:52 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2894، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2894، وأقل سعر عند 1.2785.
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