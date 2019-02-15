شكرا لقرائتكم خبر عن نمو اقتصاد تونس يرتفع إلى 2.5% فى 2018 مقارنة بـ1.9% بـ2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم، الجمعة، أن اقتصاد تونس سجل نموا بلغ 2.5 بالمئة فى 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة فى السنة السابقة. وقال المعهد الوطنى للإحصاء أن النمو الاقتصادى قادته زيادة نسبتها 2.2 بالمئة فى الربع الأخير من 2018. ويتعافى اقتصاد البلاد بوتيرة بطيئة منذ تلقى ضربة فى أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى 2011 ومن هجومين كبيرين شنهما متشددون فى 2015. وتهدف تونس إلى رفع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.1 بالمئة هذا العام، وتتوقع أن يهبط عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، من نحو خمسة بالمئة فى 2018.

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