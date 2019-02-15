الأحد.. الأهلي ومصر يبدآن بيع الشهادة متغيرة العائد بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:
يبدأ بنكا مصر والأهلي بيع الشهادات متغيرة العائدة ذات الثلاث سنوات بفائدة 16% سنويا بدلا من 17%، من يوم الأحد المقبل بجميع فروع البنكين، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض أمس الخميس.
وترتبط الشهادات متغيرة العائد بسعر الكوريدور بالبنك المركزي، حيث يرتفع وينخفض العائد عليها بنفس نسبة تحركات الفائدة المعلنة من المركزي.
وقرر البنك المركزي، أمس، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.
وأكد مسؤولان ببنكي الأهلي ومصر، لمصراوي أمس، أنهما سيبقيان على عائد...
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