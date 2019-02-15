شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، ومع ارتفاع شهية المخاطرة فى الأسواق المالية مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوي 96.99 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.86 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 96.83 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 97.10 نقطة ، وتحت ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بأقل وتيرة منذ أيلول/سبتمبر 2009 ، الأمر الذي آثار المخاوف حيال متانة مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حقق مؤشر الدولار حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 0.6% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

ركز المستثمرين خلال تلك الفترة على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل تزايد الضغوط السلبية التي تواجه العملات العالمية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

كما كان لمؤشرات التقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا هاما فى ارتفاع شهية المخاطرة فى الأسواق المالية ، وزيادة عمليات شراء الأصول والعملات ذات العائد المرتفع.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المحادثات تسير بشكل جيد للغاية ، وإنه يميل إلى تأخير موعد رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية فى الأول من آذار/مارس المقبل إذا كان الطرفان على وشك التوصل لاتفاق تجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال كانون الثاني/يناير ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال شباط/ فبراير الجاري.

يصدر الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.1 % خلال كانون الثاني/يناير من نمو بمعدل 0.3 % في كانون الأول/ديسمبر ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 78.8% من 78.7% بالقراءة السابقة.

وتصدر لاحقا القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال شباط / فبراير المتوقع مستوي 93.3 نقطة من مستوي 91.2 نقطة فى كانون الثاني/يناير.