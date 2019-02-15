وظائف جديدة.. التخطيط تعلن الحاجة عن شغل مناصب في 6 وزارات

اية الجارحى

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية في 6 وزارات، هى الزراعة واستصلاح الاراضي ، التنمية المحلية ، الصحة والسكان، النقل ، الطيران المدني ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موازنة العام المالي الجاري 2018 / 2019 .

ووافق الجهاز لوزارة الزراعة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية وذلك بموازنة المديرية ، و الإعلان عن 3 وظائف رئيس إدارة مركزية و19 وظيفة مدير عام بموازنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ووافق لوزارة التنمية المحلية على...