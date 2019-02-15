طرح 2184 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 2184 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهراً.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدت المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (