شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر فوق حاجز 64.00، ولا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات فوق مستويات 63.95 و63.10، مع التذكير بأننا بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 68.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.10 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد