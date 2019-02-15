شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط في طريقه لإعادة اختبار مستوى 54.50، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 57.46 ثم 65.00، في حين يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستويات 54.50 و53.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد