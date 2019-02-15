شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى 1.2830 المكسور سابقاً ويرتد هبوطاً من هناك، ليبقى التأثير السلبي لنموذج الرأٍس والكتفين فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2636، في حين يمثل الثبات دون 1.2830 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2690 والمقاومة 1.2850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط